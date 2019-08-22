السبت.. المصريين يعقد ندوة توعية الشباب بالدستور وأهمية المشاركة السياسية

يعقد حزب "المصريين"، برئاسة الدكتور حسين أبو العطا، يوم السبت المقبل، ندوة بعنوان "توعية الشباب بالدستور وأهمية المشاركة السياسية"، وذلك بمقر الحزب بمدينة نصر.



ومن المقرر أن يتم خلال الندوة مناقشة تاريخ الدساتير في مصر، والتجارب الدولية في التعديل، وأهمية المشاركة السياسية، وما يترتب عليها من حقوق المواطنين وحقوق للدولة، كما سيتم مناقشة تاريخ الدساتير في مصر، والتجارب الدولية في التعديل، وأيضا شرح أهم مواد الدستور الخاصة بشريحة الشباب، والفرق بين مجلس الشعب ومجلس النواب، وأيضا مناقشة الفرق بين مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، والفرق بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ.



ويحاضر في الندوة اللواء يوسف أحمد وصال المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية ومستشار وزير الاستثمار لشئون إعداد القادة، وسيحضر الندوة لفيف من قيادات وأعضاء حزب "المصريين" من مختلف المحافظات.