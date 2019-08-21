Honor تطلق ذراعا جديدا لـ الهواتف الذكية للألعاب فقط

أطلقت علامة Honor المملوكة لشركة هواواى الصينية ذراع جديد للهواتف الذكية للألعاب فقط، حيث يوفر تجربة الـ Gamepad، التى تعتمد على الأزرار التقليدية لا شاشات اللمس.



ويتصل الجاهز الجديد عن طريق تركيبه بالهاتف الذكى، وربطهما ببعض عن طريق تقنية الإتصال بواسطة البلوتوث، مع بطارية سعة 400 ميللى أمبير توفر مدة إستخدام طويلة.



وكشفت هونور أن 18% من مستخدمى هواتفها من عاشقى الألعاب، لذلك قررت تقديم تلك الهدية لهم، بالإضافة أن الجهاز الجديد يتم شحنه بواسطة شاحن micro usb التقليدى، المتوافر فى كل مكان.



ولم تكشف الشركة الصينية عن سعر الجهاز، واكتفت فقط بنشر صور له.

