رئيس إنبي يطالب باستثناء نجمي الأهلي والزمالك من انتخابات الجبلاية القادمة

طالب المهندس ماجد نجاتي رئيس نادى إنبي، المسئولين عن الرياضة بضرورة إلغاء شرط عدم دخول أعضاء اللجنة الخماسية المكلفين بإدارة اتحاد الكرة الانتخابات القادمة.



كان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أعلن عبر موقعه الرسمي الموافقة على تعيين لجنة خماسية مؤقتة لمدة عام لإدارة شئون الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني ونائبه الدكتور جمال محمد على وعضوية الثلاثى محمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق.



قال نجاتي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": خالص تمنياتى بالتوفيق إلى جميع أعضاء اللجنة المؤقتة الذين تم اختيارهم لإدارة اتحاد الكرة لحين إجراء انتخابات لمجلس جديد العام القادم بإذن الله .



تابع: كل أعضاء اللجنة المختارة شخصيات محترمة وقادرة على إحداث تغيير إيجابى لصالح الكرة المصرية وملاحظتى الوحيدة هى أن شروط الفيفا فى تشكيل اللجنة تتضمن عدم أحقية أعضائها فى الترشح للانتخابات القادمة وهذا سيحرم الثنائى محمد فضل وأحمد عبد الله من فرصة مواصلة العطاء فى هذا المجال خاصة وهما من الشباب الواعد الذى أثبت فى الفترة السابقة امتلاكه قدرات ومهارات جيدة فى المجال الإداري إلى جانب ما سوف يكتسبانه من خبرات جديدة من خلال عضوية هذه اللجنة ، فكيف يتم استبعادهما من الترشح بعد ذلك .



أعتقد أن الأمر يستحق إعادة النظر فى هذا الشرط بالنسبة للعناصر الشابة وكل التمنيات بالتوفيق لجميع عناصر الكرة المصرية فى الفترة القادمة بإذن الله .



يذكر أن ماجد نجاتي كان ضمن الأسماء المطروحة لتولى منصب نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة.