الجيش الليبي يكشف تورط أحد البرلمانيين مع داعش

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن هناك تحالفا ما بين العصابات الأجرامية المدعومة من حكومة السراج وتنظيم داعش الإرهابي، حيث قام أحد البرلمانيين المنشقين المدعو "محمد ادم" بقيادة تلك العصابات، وهو الذي يعمل مع أحد الجماعات الانفصالية العرقية داخل ليبيا.



وتابع، "المسماري" خلال مؤتمر صحفي مذاع على قناة "أكسترا نيوز"، أن "محمد أدم" البرلماني المنشق يقود تحالف مع السراج لإيقاف زحف الجيش الليبي، حيث تلك العصابات تسيطر على مناجم الذهب في الجنوب الليبي فضلا عن تهريب المواد الممنوعة من المخدرات داخل الأراضي الليبية.



وأضاف أنهم يعملون علي تخليص الوطن الليبي من تلك العصابات والتنظيمات الإرهابية، والذين قاموا بالاعتداء على منازل المواطنين في بعض المدن والمناطق.



واشار إلى أن تلك العصابات قامت بالاستيلاء على السيارات والمواشي الخاصة بالمواطنين الليبيين العزل، لافتا، إلي أن استهدفوا بعض تلك العناصر بضربات جوية لتدمير تلك العصابات المدعومة من حكومة السراج.