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حوادث

ضبط عاطل مسجل شقي خطر بحوزته بندقية ومواد مخدرة المحلة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:08 م
ضبط متهم
ضبط متهم
أحمد على
ضبطت المباحث الجنائية بالغربية اليوم عاطلا أثناء ممارسته أعمال البلطجة بحوزته مواد مخدرة وبندقية آلية بشوارع المحلة الكبرى فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمود كشك مركز المحلة الكبرى يفيد بتمكن المقدم أحمد كوهيه وكيل فرع البحث الجنائى والرائد عمر أبو بكر رئيس المباحث وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "السيد . ا . ا " ٣٦ سنة مقيم بقرية نمرة البصل بدائرة المركز.

كما تم ضبط المتهم وبحوزته ٥٠٠ قرص مخدر وبندقية آلية وعدد ١٥ طلقة من ذات العيار و٣ هواتف محمولة ومبلغ مالى ٤٧٦٠ جنيها وسلسلة جنزير ذهبية بها دلاية على شكل نفرتيتى و٤ خواتم ذهبية وساعة روليكس.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر عن ذلك رقم ٣٢٤٩٢ جنايات مركز المحلة لسنة 2019م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

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