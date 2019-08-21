بقرة تهرب من الجزار وتثير الذعر في الشارع بكمبوديا.. شاهد

قتلت الشرطة بقرة هربت من مسلخ بالرصاص لحماية الناس والمارة من الأذى ، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميرور.



يُعتقد أن البقرة قد هربت من الجزار قبل ذبحها وكانت في حالة من الهياج جعلتها تهرب لحوالي ساعتين ونصف الساعة.



قُتل الحيوان الباحث عن الحرية برصاص ضباط مسلحين في طريق مسدود.



ورصد شهود عيان البقرة وهي تركض بجانب طريق رئيسي قبل منتصف النهار بفترة قصيرة، في كمبوديا.



تم استدعاء الشرطة في كارلايل كمبريا ، حيث اتخذت قرار بإطلاق النار على الحيوان .



وقالت شرطة كمبوديا في بريطانيا إن البقرة كان يجب قتلها بعد ابلاغ البعض عن مخاوفهم من البقرة الهائجة.







