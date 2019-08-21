الدوري المصري.. الزمالك وبيراميدز جاهزان.. والأهلي يبحث عن حل أزمة المدرب

أيام قليلة وتتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلي الدوري المصري المقرر انطلاقه يوم 19-9-2019" .



وقبل انطلاق الدوري تتسلح الفرق المصرية بكافة ما تملكه من إمكانيات من أجل تحقيق اللقب الذي اعتاد النادي الأهلي على تحقيقه بكل سهولة .



وشهدت الفرق المصرية وخصوصا ثلاثي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك وبيراميدز"، استعدادت خاصة وتدعيمات في كافة صفوف الفريق ، بالإضافة إلى توافر مدير فني على أعلى مستوي من أجل استكمال مسيرة النجاح .



ورغم اكتمال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عقب التعاقد مع المدير الفني الجديد الصربي ميتشو أصبحت القلعة البيضاء على جاهزية عالية من أجل تحقيق اللقب المفتقد والذي تميل اليه جماهير القلعة البيضاء منذ فترة طويلة .



وعلى صعيد آخر يواجه النادي الأهلي أزمة مفاجئة ، وهي البحث عن مدير فني جديد يقوم بقيادة الفريق عقب رحيل مارتن لاسارتي عن قيادة الفريق بعد توديع بطولة كأس مصر التي أثارت غضب الجماهير ومجلس الإدارة عقب الهزيمة التي تلقاها من منافسة بيراميدز بهدف دون رد .



ويحتل بيراميدز مكانة المنافس الثالث الذي حجز مقعده بسرعة فائقة داخل أندية الدوري المصري ، بعد المنافسة الشرسة التي قام بها خلال الموسم الماضي .

