يوسف القماش يتوج بفضية 50 متر ظهر بالألعاب الأفريقية

توّج السبّاح المصري يوسف القماش بفضية سباق 50 متر ظهر في منافسات السباحة المقامة حاليًا بدورة الألعاب الأفريقية في المغرب.





وجاء السباح المصري في المركز الثاني وحصد الميدالية الفضية بزمن قدره 27 ثانية و52 جزءًا من الثانية، وحصد المركز الأول السباح الجنوب إفريقي مايكل هولي بزمن قدره 27 ثانية و41 جزءًا من الثانية، وجاء سباح الجزائر وسام علومي في المركز الثالث بزمن قدره 28 ثانية و27 جزءًا من الثانية.





وتقام منافسات السباحة بالألعاب الأفريقية في مدينة كازبلانكا عاصمة المغرب.



