حارس منتخب مصر لكرة اليد للناشئين: كنا خايفين مجهودنا يروح في مباراة البرتغال

أكد عبدالرحمن حميد حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد للناشئين والنادي الأهلي أن مباراة المنتخب أمام البرتغال كانت من أصعب المباريات في البطولة، خلال الندوة التي استضافتها صدى البلد لتكريم الأبطال المتوجين بمونديال الناشئين.



وقال حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد للناشئين: "مباراة البرتغال في دور نصف النهائي بالتأكيد كانت من أصعب المباريات، لأن مباراة دور النهائي أصعب مباراة في البطولة، فبعد كل ذلك المجهود قد لا تحصد أي ميدالية إذا خسرت في هذا الدور، كنا خايفين كل المجهود ده يروح، بدأنا المباراة بشكل سيئ لكننا عدنا بالنتيجة".



وأضاف حميد حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد للناشئين: عندما تقدموا علينا في النتيجة ، طالبنا كابتن مجدي أبو المجد بتمالك أعصابنا وبالهدوء ، وقام ببعض التغييرات مكنتنا من العودة في النتيجة."



وتوج منتخب مصر لكرة اليد للناشئين ببطولة كأس العالم ، للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة بعد الفوز على المنتخب الألماني في النهائي بنتيجة 32-28.