ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس منتخب مصر لكرة اليد للناشئين: كنا خايفين مجهودنا يروح في مباراة البرتغال

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:32 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
أكد عبدالرحمن حميد حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد للناشئين والنادي الأهلي أن مباراة المنتخب أمام البرتغال كانت من أصعب المباريات في البطولة، خلال الندوة التي استضافتها صدى البلد لتكريم الأبطال المتوجين بمونديال الناشئين.

وقال حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد للناشئين: "مباراة البرتغال في دور نصف النهائي بالتأكيد كانت من أصعب المباريات، لأن مباراة دور النهائي أصعب مباراة في البطولة، فبعد كل ذلك المجهود قد لا تحصد أي ميدالية إذا خسرت في هذا الدور، كنا خايفين كل المجهود ده يروح، بدأنا المباراة بشكل سيئ لكننا عدنا بالنتيجة".

وأضاف حميد حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد للناشئين: عندما تقدموا علينا في النتيجة ، طالبنا كابتن مجدي أبو المجد بتمالك أعصابنا وبالهدوء ، وقام ببعض التغييرات مكنتنا من العودة في النتيجة."

وتوج منتخب مصر لكرة اليد للناشئين ببطولة كأس العالم ، للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة بعد الفوز على المنتخب الألماني في النهائي بنتيجة 32-28.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يتقدم على سلوفينيا 16-8 فى الشوط الأول.. فيديو

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر لكرة اليد والبرتغال

كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2019 .. موعد مباراة النهائي والقنوات الناقلة

ملك القفاز .. المصري عبدالرحمن حميد أحسن حارس في كأس العالم لناشئي اليد

ملخص مباراة مصر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين أمام ألمانيا.. فيديو

ترشيحاتنا

بث مباشر .. مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الجيش الليبي

سعفان الصغير لـ محمد عواد: لو رجعت الإسماعيلي هقعد في البيت

التموين تعلن موعد انتهاء استبعاد غير المستحقين من البطاقات.. فيديو

باقي 10 أيام ونرجع للشتاء.. شاهد أحدث ظهور لـ امير كرارة بأحد الشواطئ

يوم حزين على الكرة.. جثة اللاعب عبد الله سامي في النيل ونجاة فريق المحلة من الموت

وفاة الأميرة دينا عبد الحميد أرملة العاهل الأردني الراحل الملك حسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية : إحباط ترويج 100 كيلو لـ مخدر الايس بقيمة 200 مليون جنيه.. صور

3 توصيات في اجتماع أندية الجمعية العمومية بـ نادي الإعلاميين .. صور

طرق فطام الطفل الرضيع .. دليلك للتخلص من اللهاية والحفاضة والرضاعة