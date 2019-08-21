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منوعات

مّلت من طلبات والدها الكثيرة فقتلته وأراحت رأسها..جريمة بشعة لعجوز أمريكي

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:04 م
صدى البلد
محمد علي
في حادثة مؤلمة، رأت امرأة أن الحل السريع لإراحة نفسها من طلبات والدها المسن، هو باسكاته إلى الابد، فأقدمت على قتله والتخلص منه بطريقة بشعة، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

وقامت نيكولا تاونسند البالغة من العمر 50 سنة، برمي والدها بجهاز التحكم عن بُعد على رأس والدها تيرينس تاونسند (78 سنة)، بعدما اختنقت من طريقة حديثه.

ولم تكتفي الإبنة القاتلة بهذا، بل قامت بكسر ضلوع أباها عندما ذهب للمطبخ ليعالج جروحه.

وعلى إثر الضرب تدهورت حالة الاب الأمريكي، الذي طلب الإسعاف التي وصلت وحالته يرثى لها.

وتم نقل تيرينس إلى مستشفى حيث توفي بعد 12 يومًا نتيجة الالتهاب الرئوي الناجم عن إصاباته، ووجهت السلطات اتهامًا لابنته بالقتل في منزله.

ومن المتوقع أن تعيش القاتلة في السجن بقية عمرها، جراء قتلها لأبيها.

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