زياد أحمد لاعب ناشئي اليد: كنا سعداء لإدخال الفرحة للشعب المصري

أكد زياد أحمد لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين ونادي طلائع الجيش عن سعادته الكبيرة بإدخال الفرحة على قلوب المصريين ، وذلك في ندوة نظمتها صدى البلد لاستقبال الأبطال المتوجين بكأس العالم لكرة اليد للناشئين.



وقال زياد:"كنا سعداء للغاية لإدخال الفرحة للشعب المصري ،سعادتنا لا توصف باستقبال الجماهير، وإن شاء الله لن تكون البطولة الأولى والأخيرة."



وأضاف زياد:"قبل مباراة المجر ، أخبرنا كابتن مجدي أبو المجد بأننا إذا اجتزنا تلك المباراة ، فأننا سنكون طرفًا في النهائي ، وهو ما حدث بالفعل."



واستقبلت الجماهير ، منتخب مصر لكرة اليد للناشئين في مطار القاهرة فجر الثلاثاء بحفاوة بالغة ، بعد عودتهم من مقدونيا بعد التتويج بكأس العالم.