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رياضة

زياد أحمد لاعب ناشئي اليد: كنا سعداء لإدخال الفرحة للشعب المصري

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:49 م
صدى البلد
إسماعيل محمود عدسة احمد رمضان _ اشرف العمدة
أكد زياد أحمد لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين ونادي طلائع الجيش عن سعادته الكبيرة بإدخال الفرحة على قلوب المصريين ، وذلك في ندوة نظمتها صدى البلد لاستقبال الأبطال المتوجين بكأس العالم لكرة اليد للناشئين.

وقال زياد:"كنا سعداء للغاية لإدخال الفرحة للشعب المصري ،سعادتنا لا توصف باستقبال الجماهير، وإن شاء الله لن تكون البطولة الأولى والأخيرة."

وأضاف زياد:"قبل مباراة المجر ، أخبرنا كابتن مجدي أبو المجد بأننا إذا اجتزنا تلك المباراة ، فأننا سنكون طرفًا في النهائي ، وهو ما حدث بالفعل."

واستقبلت الجماهير ، منتخب مصر لكرة اليد للناشئين في مطار القاهرة فجر الثلاثاء بحفاوة بالغة ، بعد عودتهم من مقدونيا بعد التتويج بكأس العالم.

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