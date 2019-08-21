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منوعات

أصيبت بالشلل بسبب أدوات مكياج .. تعرف على السر

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:44 م
حالة غريبة للشلل
حالة غريبة للشلل
محمد علي
قالت قصة عرضتها صحيفة ديلي ميرور البريطانية، إن امرأة شابة تعرضت للشلل بسبب غاية في الغرابة، وهو في أخذها أدوات مكياج صديقتها والتزين بها. 

قالت الصحيفة، إن أماً أسترالية فقدت القدرة على المشي بسبب فرشاة مكياج صديقتها، حيث شعرت جوي جيلكريست من كوينزلاند الأسترالية بألم شديد في ظهرها ونقلت للمستشفى. 

وهناك أوضح لها الأطباء أنها مصابة بعدوى تهدد حياتها ودخلت جسدها عن طريق فرشاة مكياج.

وأوضح الأطباء إن العدوى أصابت جوي من جرح صغير بجلدها هاجمت عمودها الفقري وأدت لشلل قدميها.

والمؤسف أنها سوف تقضي بقية حياتها على كرسي متحرك، لكن المفاجأة كانت إن القصة حدثت منذ سنوات، ومؤخرًا استطاعت جوي السير مرة أخرى.

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