جهاز المنتخب الأولمبي يعلن قائمة معسكر سبتمبر.. فى هذا الموعد

يعلن نهاية الأسبوع القادم الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب عن قائمة معسكر شهر سبتمبر القادم استعدادا للمشاركة فى نهائيات بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها فى مصر فى شهر نوفمبر القادم والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



واعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لشهر سبتمبر المقبل خلال الاجتماع الذي عقده النائب دكتور ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد مع شوقي غريب المدير الفني للفريق.



وأكد أسامة إسماعيل مدير الإعلام بالاتحاد أن المنتخب الأولمبي سوف يواجه نظيره السعودي يومي 7 و 10 سبتمبر في مباراتين تم اعتمادهما دوليا وتقاما داخل مصر ، ويتم المفاضلة حاليا في إقامة كل منها خارج القاهرة بين ستادات الإسماعيلية والسويس والإسكندرية.



ومن المقرر أن يصل القاهرة يوم 5 سبتمبر المنتخب السعودي بكامل صفوفه بعد أن تأهل لنهائيات قارة آسيا المؤهلة للدورة الأولمبية طوكيو 2020، فيما يعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري قائمة لاعبيه نهاية أغسطس الجاري لخوض المعسكر المقبل الذي ينطلق أول سبتمبر ويستمر حتى موعد المباراة الثانية.



يذكر أن معسكر المنتخب الأولمبي المصري يأتي في إطار برنامج إعداد الفريق لخوض نهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل وتعد في الوقت نفسه المؤهلة للدورة الأولمبية.

