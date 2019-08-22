حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين في الشرقية

كلف محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتنفيذ حملات مكبرة بالتنسيق مع قوات الشرطة لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه التعدي على حرمة الطريق، وذلك فى إطار تنفيذ خطة المحافظة فى تطوير وتحسين كل القطاعات الخدمية.





وأكد محافظ الشرقية أن الهدف من استمرار الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والإعلانات العشوائية ورفع كفاءة الطرق لإيجاد السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.





وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بأهمية توعية أصحاب المحال التجارية والمقاهي والكافتريات والباعة الجائلين من التعدي على الشوارع أو وضع كراسٍ أو تندات أو بضائع على الأرصفة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





وأشار محافظ الشرقية إلى أنه في ذلك الإطار فقد شنت مراكز ومدن وأحياء المحافظة بالتنسيق مع قوات الأمن حملات مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق المحافظة وأسفرت تلك الحملات عن رفع ٤٣٠٢ حالة إشغال من الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.