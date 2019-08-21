ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الأهلي الجديد.. من يتولي القيادة الفنية للقلعة الحمراء؟

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:23 م
من سيكون مدرب الأهلي
من سيكون مدرب الأهلي الجديد
قسم الرياضة
لا صوت يعلو داخل الحديث عن مدرب الأهلي الجديد، داخل أروقة النادي الأهلي، بعد رحيل المدرب السابق مارتن لاسارتي عن جدران القلعة الحمراء، فمن سيكون مدرب الأهلي الجديد؟

اختيار مدرب الأهلي الجديد من بين 3 أسماء

مصادر خاصة بالنادي الأهلي أكدت أن لجنة التخطيط بالنادي استقرت بشكل نهائي على حصر القائمة المرشحة لمنصب مدرب الأهلي الجديد، حيث انحصرت دائرة ترشيحات تدريب النادي الأهلي في 3 أسماء.

وقالت المصادر إن لجنة التخطيط ناقشت على مدى الساعات الماضية السيرة الذاتية لأكثر من 30 مديرًا فنيًا أجنبيًا من مدارس كروية مختلفة على مستوى العالم لتولي كرسي مدرب الأهلي الجديد، خلفا للأوراجواني مارتن لاسارتي.

هل يصبح الهولندي زوران ماميتش مدرب الأهلي الجديد؟

وأضافت المصادر أن هناك عددا من المرشحين لمنصب مدرب الأهلي الجديد من بينهم زوران ماميتش والهولندي دين كات بجانب مدرب آخر تفرض عليه لجنة الكرة سياجًا من السرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع أسامة جلال مدافع إنبي

الإعلان الأسبوع المقبل.. الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على صفقتين جديدتين

جلسة لـ لاسارتي مع الصفقة المالية الجديدة بالأهلي

طه إسماعيل يكشف حقيقة رحيل مارتن لاسارتي عن الأهلي

نجم الأهلي السابق يطالب برحيل لاسارتي وعودة ريان للقلعة الحمراء

وجهته الجديدة غير معروفة.. الأهلي يوافق على رحيل هشام محمد

ترشيحاتنا

مدرب الأهلي الجديد.. من يتولي القيادة الفنية للقلعة الحمراء؟

تجتمع بوزارة الرياضة.. لجنة الجبلاية تحسم ملف مدرب منتخب مصر فى هذا الموعد

يارب النيزك بقى.. فوزي معبود النساء يثير سخرية السوشيال ميديا

فيديوجراف| عودة بي اوت كيو - BeoutQ التردد الجديد

خبير لوائح يفجر مفاجأة حول اجتماع الأندية ضد اتحاد الكرة

حقيقة وجود الوحش الأسطوري في بحيرة لوخ نيس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية : إحباط ترويج 100 كيلو لـ مخدر الايس بقيمة 200 مليون جنيه.. صور

3 توصيات في اجتماع أندية الجمعية العمومية بـ نادي الإعلاميين .. صور

طرق فطام الطفل الرضيع .. دليلك للتخلص من اللهاية والحفاضة والرضاعة