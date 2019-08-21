مدرب الأهلي الجديد.. من يتولي القيادة الفنية للقلعة الحمراء؟

لا صوت يعلو داخل الحديث عن مدرب الأهلي الجديد، داخل أروقة النادي الأهلي، بعد رحيل المدرب السابق مارتن لاسارتي عن جدران القلعة الحمراء، فمن سيكون مدرب الأهلي الجديد؟



اختيار مدرب الأهلي الجديد من بين 3 أسماء



مصادر خاصة بالنادي الأهلي أكدت أن لجنة التخطيط بالنادي استقرت بشكل نهائي على حصر القائمة المرشحة لمنصب مدرب الأهلي الجديد، حيث انحصرت دائرة ترشيحات تدريب النادي الأهلي في 3 أسماء.



وقالت المصادر إن لجنة التخطيط ناقشت على مدى الساعات الماضية السيرة الذاتية لأكثر من 30 مديرًا فنيًا أجنبيًا من مدارس كروية مختلفة على مستوى العالم لتولي كرسي مدرب الأهلي الجديد، خلفا للأوراجواني مارتن لاسارتي.



هل يصبح الهولندي زوران ماميتش مدرب الأهلي الجديد؟



وأضافت المصادر أن هناك عددا من المرشحين لمنصب مدرب الأهلي الجديد من بينهم زوران ماميتش والهولندي دين كات بجانب مدرب آخر تفرض عليه لجنة الكرة سياجًا من السرية.



