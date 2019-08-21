أمريكا تطالب تركيا بالتوقف فورا عن أي أنشطة غير قانونية في مياه شرق المتوسط

دعت وزارة الخارجية الأمريكية تركيا، الأربعاء، إلى الكف فورًا عن القيام بـ"أي أنشطة غير قانونية" في المياه الإقليمية قبالة سواحل قبرص وإبعاد سفينة التنقيب عن النفط "يافوز" عن المنطقة.



وقالت الوزارة الأمريكية إن "هذه الخطوة الاستفزازية تثير التوترات"، مضيفة أن قبرص وحدها، من خلال حكومتها، يمكنها الموافقة على أنشطة مثل التنقيب والحفر داخل المياه الإقليمية، وفقا لقناة "العربية".



وأكدت أن تنمية الموارد في شرق البحر المتوسط يجب أن تعزز التعاون، وتوفر الأساس لأمن الطاقة الدائم والازدهار الاقتصادي.



وتتواجد 3 سفن تنقيب تركية في المنطقة، وهي "يافوز" و"الفاتح" وسفينة الأبحاث "بارباروس".



وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أعلن أن سفينة تركية رابعة، وهي سفينة الأبحاث "أوروك ريس"، في طريقها إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.