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أحمد موسى يخصص حلقة اليوم لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:41 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أي مواطن تعدى على الأراضي الزراعية قبل 8-4-2019، سيكون له الحق فى التصالح مع الدولة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن حلقة اليوم ستكون مخصصة لمناقشة قرار التصالح في مخالفات البناء.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الطلبات ستقدم لـ شهر يناير المقبل، وأوضح موسي أن الاموال التى سيتم تجميعها من المواطنين ستعود لهم مرة أخرى ولكن عن طريق تقديم خدمات.

وتابع الإعلامي أحمد موسى أن الدولة لا تريد عمل مشكلات للمواطنين ولذلك سيتم تقنين أوضاع المباني المخالفة.

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