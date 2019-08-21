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محافظات

محافظ المنوفية يناقش منظومة التحكم الإلكتروني عن بعد في شبكات الإنارة العامة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:04 م
اللواء سعيد عباس
اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
مروة فاضل
استقبل اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية المهندس طارق أبو باشا رئيس مجلس إدارة شركة إيدج تكنولوجي واللواء مهندس محسن مأمون حجازي رئيس القطاع التجاري وعضو مجلس إدارة الشركة والوفد المرافق معه بقاعة الاجتماعات بالديوان العام .

وذلك لمناقشة منظومة التحكم الإلكتروني عن بعد في شبكات الإنارة العامة بالشوارع من خلال غرفة عمليات مركزية ، حضر الاجتماع اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة ومندوبيومن قطاع الكهرباء بالمنوفية ومديرو إدارة المالية والتنسيق الحضاري وترشيد الطاقة بالديوان العام .

استمع المحافظ إلي شرح تفصيلي عن كيفية تشغيل النظام باستخدام التكنولوجيا الحديثة للأعمدة الإنارة العامة والذي يعمل علي مواجهة الظواهر السلبية كانقطاع التيار الكهربي والقضاء علي ظاهرة الإنارة نهارًا وسرقة التيار الكهربائي كما يساهم في ترشيد الطاقة الكهربائية والتحكم إلكترونيًا في توقيتات الانارة بجدول زمني منتظم والمراقبة لكافة الأعطال الشبكة عن بعد وقراءة المؤشرات الخاصة بها من خلال الشاشات الموجودة بغرف العمليات أو من خلال تطبيق أبلكيشن علي التليفون المحمول كما يقوم بالتنبيه بالأعطال لحظيًا لكافة العاملين بالإنارة العامة مع إمكانية استخراج تقارير بالاستهلاك الواقعي الشهري للطاقة الكهربائية .

من جانبه أبدي محافظ المنوفية إعجابه الشديد بالنظام الالكتروني والذي يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة واكتشاف الأعطال المفاجئة والتحقق منه في أسرع وقت .

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