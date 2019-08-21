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لا تصالح فى ٨ حالات.. أحمد موسى يوجه رسالة للمواطنين بخصوص التصالح فى مخالفات البناء

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:44 م
الإعلامي أحمد موسي
الإعلامي أحمد موسي
البهى عمرو
طالب الإعلامي أحمد موسى، من جميع المواطنين الذين اعتدوا على الأراضي الزراعية، بإرسال رسائل على البرنامج لمعرفة الطريقة التي سيتم التواصل بها مع الجهات المسئولة للتصالح فى مخالفات البناء.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة من الممكن أن تحصل على قيمة الارض الحقيقية من المواطن المعتدي، مشيرا إلى أن هناك حالات سيتم فيها ذلك معلقا: " لو المتر بألف المعتدي هيدفع " .

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن هناك 8حالات لا يتم التصالح فيها وسيتم عرض ذلك خلال حلقة اليوم.

وتابع الإعلامي أحمد موسى أن هذا القرار سيجعل المعتدين فى بعض الحالات موقفهم قانوني، وأوضح موسي أن هناك كاميرات قامت بتصوير جميع المبانى المخالفة.

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