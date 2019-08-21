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رياضة

تعرف على قيمة الشرط الجزائى لـ عقد كهربا مع أفيس البرتغالى

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:42 م
حسام الحارتي
حصل محمود عبد المنعم " كهربا"، على البطاقة الدولية المؤقتة من الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا ، وذلك وفقا لما ذكره اللاعب الدولي علي صفحتة الشخصية على موقع تداول الصور "انستجرام ".

وعقب حصول كهربا على بطاقته الدولية المؤقتة أصبح من حقه المشاركة رسميا مع نادي أفيس البرتغالي والذي ستبدأ يوم الجمعة المقبل أمام ريو آفي البرتغالي على ملعب دوس أركوس .



وترددت أقاويل عن انخفاض قيمة المالية لاعب الزمالك السابق محمود عبد المنعم " كهرباء ، والتي تبلغ مليون دولار أي ما يعادل "18" مليون جنيه مصري.

وأصبحت قيمة انتقال لاعب أفيس البرتغالي أرخص من قمة ثنائي الزمالك " محمد عنتر و حميد أحداد "، لحظة انتقالهم إلى صفوف القلعة البيضاء .

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