وصف نفسه بالرجل المختار .. ترامب يعلن الحرب على هذه الدولة .. فيديو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات إعلامية نشرتها قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، إنه الرجل المختار، والمقدر له أن يخوض الحرب التجارية مع الصين.



وقال ترامب منفعلا: "أنا الرجل المختار، شخص ما عليه أن يفعل ذلك، لذا أنا أحارب الصين، أنا أحارب تجارة الصين، وتعرفون ماذا؟ نحن نفوز، لأننا البنك الكبير، نحن البلد الذي ترغب كل هذه البلاد بما فيهم الاتحاد الأوروبي في سرقته، والاستفادة من ورائه.



وأضاف:"الاتحاد الأوروبي 200 مليار، والصين أكثر من 500 مليار، أنا آسف".



وكان ترامب قد قال أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تبلي بلاء حسنا على الصعيد الاقتصادي لكن "في حقيقة الأمر تعين على شخص ما أن يواجه الصين.. ولا يهم إن كان ذلك جيدا أم سيئا في المدى القصير".