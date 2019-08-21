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أحمد موسى يكشف مصير الأموال التى ستجمع من تصالح البناء.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:38 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة ستقوم بعمل تصالح قانوني مع المواطنين الذين اعتدوا على الأراضى الزراعية قبل 8-4-2019.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأموال التى سيتم تجميعها من المواطنين سيتم عمل بها مشروعات صرف صحي و طرق.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن هناك بعض المخالفات لن يتم التصالح فيها وسيتم إزالته.

وتابع الإعلامي أحمد موسى أن الهدف الأول من هذا القانون هو حماية المواطن، و استرداد حقوق الدولة.

وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تفتح باب التقديم لإرسال طلبات التصالح مع مخالفات البناء.

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