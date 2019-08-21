أحمد موسى يكشف مصير الأموال التى ستجمع من تصالح البناء.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة ستقوم بعمل تصالح قانوني مع المواطنين الذين اعتدوا على الأراضى الزراعية قبل 8-4-2019.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأموال التى سيتم تجميعها من المواطنين سيتم عمل بها مشروعات صرف صحي و طرق.
وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن هناك بعض المخالفات لن يتم التصالح فيها وسيتم إزالته.
وتابع الإعلامي أحمد موسى أن الهدف الأول من هذا القانون هو حماية المواطن، و استرداد حقوق الدولة.
وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تفتح باب التقديم لإرسال طلبات التصالح مع مخالفات البناء.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأموال التى سيتم تجميعها من المواطنين سيتم عمل بها مشروعات صرف صحي و طرق.
وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن هناك بعض المخالفات لن يتم التصالح فيها وسيتم إزالته.
وتابع الإعلامي أحمد موسى أن الهدف الأول من هذا القانون هو حماية المواطن، و استرداد حقوق الدولة.
وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تفتح باب التقديم لإرسال طلبات التصالح مع مخالفات البناء.