أحمد موسى يكشف مصير الأموال التى ستجمع من تصالح البناء.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة ستقوم بعمل تصالح قانوني مع المواطنين الذين اعتدوا على الأراضى الزراعية قبل 8-4-2019.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأموال التى سيتم تجميعها من المواطنين سيتم عمل بها مشروعات صرف صحي و طرق.



وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن هناك بعض المخالفات لن يتم التصالح فيها وسيتم إزالته.



وتابع الإعلامي أحمد موسى أن الهدف الأول من هذا القانون هو حماية المواطن، و استرداد حقوق الدولة.



وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تفتح باب التقديم لإرسال طلبات التصالح مع مخالفات البناء.

