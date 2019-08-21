فقرة للضربات الثابتة في نهاية المران المسائي لـ الأهلي

خصص محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للضربات الثابتة في نهاية المران المسائي اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.



واصطحب يوسف الثلاثي، محمود وحيد ومحمود متولي وحسين الشحات، للتدرّب على تسديد الضربات الثابتة من حدود منطقة الجزاء.



ويستعد الأهلي لمواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء بعد غدٍ، الجمعة، على ملعب الجيش ببرج العرب.



وحقق الأهلي فوزًا مؤزرًا على «اطلع بره» بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي برباعية نظيفة سجلها علي معلول ووليد أزارو (هدفين) وأحمد الشيخ.