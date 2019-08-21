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رياضة

المدير الإداري لـ منتخب مصر لكرة اليد للناشئين : روح المصري تميزه عن أي من اللاعبين

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:24 م
المدير الإداري لكرة
المدير الإداري لكرة اليد
إسماعيل محمود عدسة احمد رمضان _ اشرف العمدة
أثنى محمد عبد المنعم المدير الإداري لمنتخب مصر لكرة اليد للناشئين على دور مجدي أبو المجد المدير الفني للمنتخب وكابتن حسين زكي مدرب المنتخب أثناء بطولة كأس العالم، وذلك خلال الندوة التي نظمها موقع صدى البلد لتكريم الأبطال المتوجين باللقب العالمي."

وقال المدير الإداري لمنتخب مصر لكرة اليد للناشئين: "كابتن مجدي أبو المجد وكابتن حسين زكي نقلا خبراتهما وتجاربهما كلاعبين دوليين سابقين للاعبي المنتخب ، وكل فرد في الجهاز الفني كان له دور ، وكان الجانب النفسي مهم للغاية بالنسبة لنا ، لأن الجهاز الفني يمكن أن نكتسبه من عوامل أخرى ، لكن الجانب النفسي يكون مهما للغاية في المباريات التي يكون المستوى فيها متقارب."

وأضاف المدير الإداري لمنتخب مصر لكرة اليد للناشئين:" عندما يكون المنافس في نفس المستوى ، فتكون الدوافع هي المتحكمة في نتيجة اللقاء ، إذا لدينا دافع لتحقيق الفوز سنتفوق على المنافس ، وما يميز اللاعب المصري عن اللاعب الأجنبي هو الروح ، لدينا الروح العالية والإصرار وهو الفارق بيننا وبين المنتخبات الأوروبية، وهي التي تمكننا من الفوز."

وتوج منتخب مصر لكرة اليد للناشئين ببطولة كأس العالم التي استضافتها مقدونيا ، بعد الفوز على المنتخب الألماني في المباراة النهائية.

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