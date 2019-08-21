رامي ربيعة يشارك في مران الأهلي الجماعي

انتظم رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.



وكان «ربيعة» قد اكتفى، أمس، بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي، قبل أن يشارك اللاعب بقوة في تدريبات الكرة، اليوم، والتي تأتي ضمن الاستعداد لمواجهة «اطلع برّه» بطل جنوب السودان.



ويلتقي الأهلي مع نظيره «اطلع برّه» مساء بعد غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الأهلي برباعية نظيفة سجلها، علي معلول ووليد أزارو هدفين وأحمد الشيخ.

