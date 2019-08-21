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محافظات

صحة المنوفية تعلن الاستعداد لاستقبال مبادرة صحة المرأة في أكتوبر المقبل

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:41 م
صحة المنوفية تعلن
صحة المنوفية تعلن الاستعداد لاستقبال مبادرة صحة المرأة
مروة فاضل
عقد الدكتور نصيف حفناوي العفيفى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اجتماع تحضيري للاستعداد لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة..

جاء ذلك بحضور الدكتور ممدوح عبد الحليم مدير إدارة الرعاية الأولية والدكتور أسامة منصور مدير إدارة المستشفيات بالمديرية ومديرى الإدارات الطبية بالمراكز ومديرى الإدارات الفنية بالمديرية.

وتهدف مبادرة صحة المرأة المصرية إلى التوعية الصحية للمواطنات والكشف المبكر عن سرطان الثدي وتحليل السكر وقياس ضغط الدم والطول والوزن وذلك لجميع النساء فوق 18 عاما وسوف تتوافر تقديم الخدمة فى جميع الوحدات الصحية على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الحملة ستبدأ عملها في الأول من شهر أكتوبر المقبل في جميع مراكز المحافظة.

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