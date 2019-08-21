التحقيق في واقعة وفاة طفلة عقب جراحة استئصال كيس دهني ببنها

قرر الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة الطفلة "رؤى .ك .ع." عامين على يد طبيب بوحدة صحية بعد خضوعها لجراحة استئصال كيس دهني من البطن، عقب تعرضها لنزيف حاد وتدهور حالتها.





وقال الطباخ في بيان اليوم إن الطبيب ممارس عام أجرى الجراحة بقرية طحلة التابعة لمدينة بنها ويمتلك عيادة ومعمل تحاليل غير مرخصين بها وصدر أمر بإغلاقهما.





وأشار الى أن الطبيب المذكور طالب مديرة الوحدة الصحية بطحلة باستخراج تصريح دفن وسبب الوفاة هو "التهاب رئوي وضيق في التنفس" غير أن الأخيرة رفضت وطالبت بتوقيع الكشف على الطفلة وطردته من الوحدة غير أنه استخرج تصريح دفن من الوحدة الصحية بساحل دجوي التي يعمل بها كطبيب ممارس عام.



