أحمد موسى: إبراهيم منير غارق فى الأموال وعناصر التنظيم الإرهابي لا يجدون الدواء

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي إبراهيم منير غارق فى الأموال وعناصر التنظيم الإرهابي لا يجدون ثمن الدواء، وأن قيادات التنظيم الإرهابي ضحوا بعناصر الجماعة الإرهابية وباعوهم من أجل الأموال.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يتحدث عن جرائم الإخوان منذ الـ 90، فى جريدة الأهرام وقناة صدي البلد .



وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن كل قيادات التنظيم الارهابي جمعوا أموالا بالملايين، وضحوا بالباقي.



وتابع الإعلامي أحمد موسى أن كل إخواني عليه ان يتحدث مع نفسه ويعرف اين الحقيقة واين الكذب.



وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية لم تمنع علاج أى إخواني، ولم تمنع توفير السلع التموينية لهم، وأن الجماعات الإرهابية الموجودة فى السجون تكون بأدلة على ذمة قضايا.



وأوضح موسى أن أى إخواني فى السجن يعاني من أى تعب يتم توفير العلاج لهم.