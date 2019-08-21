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رياضة

سابع صفقات الذئاب.. روما يضم زاباكوستا من تشيلسي رسميا

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:41 م
دافيدي زاباكوستا
دافيدي زاباكوستا
محمد رشاد
أعلن نادي روما الإيطالي عن ضم الظهير الأيمن دافيدي زاباكوستا قادما من تشيلسي الإنجليزي حتى يناير المقبل، وتم وضع خيار تمديد إعارته حتى نهاية يونيو 2020.

زاباكوستا انضم لصفوف تشيلسي قادما من تورينو الإيطالي في صيف 2017 ليحقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي خلال موسمين مع البلوز.

الدولي البالغ 27 عاما علق على ارتدائه قميص الذئاب قائلا: "ممتن للانضمام إلى روما بعد الخبرة التي اكتسبتها خارج البلاد كلاعب وشخصيا".

وأصبح زاباكوستا سابع صفقات الفريق الصيف الجاري، بعد ضم ليوناردو سيبنتزولا وأمادو دياورا وجانليوكا مانشيني وباو لوبيز وجوردان فيرتو وميرت شيتين.

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