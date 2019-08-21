دائرة الانتقام.. حبس محاسب ارتدى النقاب لسرقة صاحب شركة يعمل بها فى شبرا الخيمة



وبالانتقال والفحص تبين أن المضبوط محاسب بالشركة المشار إليها وعثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 265 ألف جنيه وخاتم شعار الجمهورية مصطنع منسوب لإحدى الكليات وبعض الأوراق الخاصة بالشركة محل عمله.



وبسؤاله المتهم أفاد بأنه توجه لمنزل مالك الشركة عقب علمه بسفر الأخير وارتدى النقاب للتخفي لوجود كاميرات مراقبة بالمنطقة وسرق المبلغ المالي المضبوط بحوزته.



وأوضح المتهم وجود خلافات مالية بينهما وعدم قيام صاحب الشركة بمنحه مستحقاته المادية منذ عام تقريبا، وبسؤاله عن الخاتم المصطنع المضبوط بحوزته قرر بأن صاحب الشركة أعده واستخدمه في مجال العمل لإعداد تقارير المعاينة المقرر إجراؤها من الجهات المعنية لإنهاء الموافقات المطلوبة لصرف حصص المواد البترولية لعملاء الشركة.



وأضاف المتهم بعلمه ومشاركته لمالك الشركة فى ذلك الأمر نافيا علمه بمصدر تحصل مالك الشركة على ذلك الخاتم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



قرر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثانِ شبرا الخيمة برئاسة أحمد البلتاجي مدير النياية حبس محاسب 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقته مبلغا ماليا من احدى الشركات والتزوير.تلقى اللواء طارق العجيزي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بتمكن الأهالي من ضبط أحد الأشخاص مرتديا ملابس نسائية ونقابا أثناء القيام بسرقة إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم خاصة بصاحب شركة لتجارة المواد البترولية.