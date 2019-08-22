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اقتصاد

انخفاض مخزونات النفط الأمريكية مع زيادة مصافي التكرير الإنتاج

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:29 ص
مخزونات النفط الأمريكية
مخزونات النفط الأمريكية
رويترز
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مع تعزيز مصافي التكرير الإنتاج، بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وانخفضت مخزونات الخام 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس مقارنة مع توقعات المحللين لإنخفاض قدره 1.9 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 2.5 مليون برميل، وأظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير للخام ارتفع بمقدار 400 ألف برميل يوميا. وزاد معدل تشغيل المصافي 1.1 نقطة مئوية.

وزادت مخزونات البنزين 321 ألف برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز والتي أشارت إلى زيادة قدرها 169 ألف برميل، وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 2.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تزيد 314 ألف برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 616 ألف برميل يوميا إلى 4.42 مليون برميل يوميا.

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