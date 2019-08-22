بـ اليورو والدولار.. تعرف على مميزات شهادة بلادى من بنك القاهرة

يتيح بنك القاهرة لعملائه شهادة الادخار "بلادى"، وهى شهادة تصدر بعملات الدولار واليورو تقدم أسعار فائدة جذابة للغاية للمغتربين المصريين وبمميزات عديدة.





يضمن البنك المركزي المصري لأصحاب الشهادات الحق في تحويل المبالغ المستردة والفوائد إلى حساب العميل خارج مصر بناءً على طلب العميل وبدون حد أقصى للتحويل.





مميزات شهادة بلادى:





لا يقوم بنك القاهرة بتحصيل أي رسوم أو مصروفات / أو مصروفات من الحساب عند تنفيذ التحويل

إصدار شهادات إيداع للمغتربين المصريين باسمهم وباسم أطفالهم القاصرين

تصدر الشهادة لمدة 1 و3 و 5 سنوات

يتم إصدار الشهادات من خلال تحويل مصرفي

شهادة Belady لسنة واحدة غير قابلة للاسترداد

يمكن استرداد الشهادات بعد 6 أشهر للشهادة لمدة 3 سنوات ؛ وبعد سنة واحدة لشهادة 5 سنوات

سيتم فتح حساب جاري جديد ، أنشئ خصيصًا لشهادة Belady ، بدون أي رسوم أو عمولات

يتم إضافة مبالغ استحقاق الشهادات أو استردادها ، بالإضافة إلى فوائدها المتكررة تلقائيًا إلى حساب Belady الجاري الخاص

القدرة على إصدار شهادة Belady بجوازات السفر الأجنبية بشرط أن يقدم العميل دليلًا على الجنسية المصرية

إعادة نقل الشهادة وفائدتها المستحقة دون أي رسوم أو عمولات أو قيود





الوثائق المطلوبة:

طلب شراء شهادة Belady بالدولار الأمريكي

EUR Belady شهادة إيداع شهادة طلب شراء

GBP Belady شهادة إيداع طلب شراء شهادة

نموذج تحديث بيانات العملاء





العملاء من خارج بنك القاهرة:

نموذج فتح الحساب

طلب شراء شهادة Belady بالدولار الأمريكي

EUR Belady شهادة إيداع شهادة طلب شراء

GBP Belady شهادة إيداع طلب شراء شهادة

نموذج توقيع العينة

نسخة من الهوية (جواز السفر / الهوية الوطنية)

للعملاء الذين يحملون جنسية الولايات المتحدة الأمريكية أو يحملون أكثر من جنسية واحدة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أو الإقامة الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية ، يجب تقديم المستندات التالية:

نموذج W-9 (معبأ )





استمارة الإعلان مملوءة وموقعة

نسخة من جواز السفر الأمريكي أو البطاقة الخضراء أو وثيقة الإقامة الرسمية

بالنسبة للعملاء المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية والذين لا يحملون جنسية الولايات المتحدة الأمريكية ولا يخضعون لقوانين FATCA ، يجب تقديم المستندات التالية:

استمارة W-8 Ben مملوءة وموقعة