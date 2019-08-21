أحمد موسى: صراعات جماعة الإخوان من الداخل تفضح التنظيم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أي شخص يستمع لما يقوله الإخوان عن بعض، سيعرف فضائحهم، موضحًا أن هناك ردود أفعال من عناصر الجماعة الإرهابية بعد فضيحة الإرهابي إبراهيم منير.





وعرض الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك فتاة كانت من ضمن الجماعات الإرهابية قامت بنشر تعليق على ما قاله إبراهيم منير عن الجماعات الإرهابية الموجودة فى السجون.





وكشف "موسى" أن أي إخواني عار على أسرته وعائلته، وهذا اللقب سيهاجمه ليوم الدين، وأوضح أن الجماعات الإرهابية تتهرب من بعض.





وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن صراعات جماعة الإخوان الإرهابية من الداخل تفضح ماهية هذا التنظيم الإرهابي.



