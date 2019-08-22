لخدمة نصف مليون مواطن.. الانتهاء من توسعات محطة مياه شبين القناطر

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات المياه لخدمة المواطنين.





وأشار المهندس مصطفى مجاهد إلى أنه قد تم الانتهاء من أعمال توسعات محطة مياه شبين القناطر بتكلفة 115 مليون جنيه ودخولها الخدمة قريبا لزيادة كمية المياه المرشحة المنتجة لتغطية قرى ومدينة شبين القناطر.





وأضاف المهندس مصطفى مجاهد أ ن المحطة الجديدة بطاقة 86 ألف متر مكعب في اليوم وتنفذها شركة المقاولون العرب، لخدمة 500 ألف نسمة من اهالى قرى شبين القناطر.





وأكد المهندس مصطفى مجاهد أنه الانتهاء ايضا من أعمال محطة معالجة الصرف الصحي بالقلزم بشبين القناطر لخدمة قرى "القلزم، طحوريا، كفر طحوريا، عرب الغديري، الأحراز، والحسانية"، بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه لتغطية تلك القرى بخدمة الصرف الصحي.