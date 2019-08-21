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مفاجأة جديدة فى جريمة الاعتداء على شاب معاق ذهنيا فى الشرقية.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:07 م
التعدى على معاق بمشتول
التعدى على معاق بمشتول
أيمن سيد
قال هيثم عمارة احد شهود العيان على اجبار الشاب المعاق المعتدي عليه من اجل التنازل عن حقه انه ليس على علاقة بطرفي الواقعة ولايعرفهم .

واضاف عمارة فى مداخلة هاتفية لبرنامج " 90 دقيقة " انه اثناء اصطحاب زميل له بالموتوسيكل الخاص به شاهد الشاب المعاق وملابسه ممزقة وتصطحبه احدى السيدات .

وتابع : وقفت وسألتها هو فيه ايه يا حاجة مش ده بتاع الفيديو امبارح المنتشر على السوشيال ميديا ؟" فردت " ايوه كانوا واخدينه غصب عنه عشان يتنازل من ورانا وجبته منهم". 

واستكمل انها طلبت منه ان يصوره وينشر هذا الموقف على الفيسبوك وبالفعل قام بالنشر على صفحته الشخصية .

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