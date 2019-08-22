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اليوم.. البيئة تنظم مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية بمحمية وادي دجلة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:46 ص
محمية وادي دجلة
محمية وادي دجلة
حنان توفيق
تنظم وزارة البيئة مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية بمحمية وادي دجلة بالقاهرة فى الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجارى مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية الأول بالتعاون مع السكان المحليين بالمحميات الطبيعية وعدد من ممثلى الجمعيات الاهلية وبمشاركة الشباب والاطفال وفرق الكشافة وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وفي إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بفتح قنوات تواصل مع المجتمع و تنشيط السياحة البيئية.

وتدعو وزارة البيئة المواطنين لزيارة المهرجان والاستمتاع بالطبيعة والتعرف على الثقافات المحلية بالمحميات ودعم وتنشيط السياحة البيئية كما قامت الوزارة بعمل استمارات خاصة للعارضين في المهرجان والمشاركين في الصالون الثقافي البيئي الذي سيتم عقده خلال المهرجان.

يهدف المهرجان الى التعريف بمختلف الثقافات والفنون والمنتجات البيئية واليدوية والتراثية للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية والذى تم زيادة دخلهم ٢٦٠٪؜ فى ٢٠١٨ عن ٢٠١٧ لتجربة المجتمعات المحليه فى وادى الجمال و١٤٣ ٪؜ فى ٢٠١٨ عن ٢٠١٧ فى الفيوم.

ويسعى المهرجان إلى التعريف بمختلف الثقافات والفنون والمنتجات البيئية واليدوية والتراثية للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية بالإضافة الى الترويج للسياحة البيئية و ربط المواطن بالمحميات الطبيعية.

ويتناول المهرجان التعريف بالتراث التقليدى وثقافات السكان المحليين بالمحميات الطبيعية من خلال عرض اساليب الطهى بالطرق التقليدية وعدد من العروض الفنية علاوة على المنتجات اليدوية المعتمدة على الخامات البيئية.

كما يشمل المهرجان تنظيم عدد من المسابقات الرياضية و الثقافية و البيئية و توزيع هدايا عينية على المشاركين.

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