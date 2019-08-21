ضبط كميات من اللحوم الغير صالحة في الوادى الجديد .. صور

قال الدكتور ناجى محمد عوض مدير عام مديرية البيطري بالوادي الجديد إن المديرية تمكنت من ضبط كميات من اللحوم والمجمدات الغير صالحة للاستهلاك الآدمى ومعروضة داخل المحلات وذلك خلال حملات مفاجئة على الاسواق ومحلات اللحوم .



وقال ناجى إن الحملات التى تم تدشينها من جانب المديرية على محلات بيع اللحوم والمجمدات والاسماك اليوم الأربعاء وضمت كلا من الدكتورة صفاء نوح بإدارة الخارجة البيطرية و أمل فخرى من جهاز حماية المستهلك.



واسفرت عن ضبط أسماك بورى وبلطى ورنجة وزن ١٤ كيلو ، كبدة وقوانص وزن 4.5 كيلو ، هياكل فراخ بلدى وزن ١ كيلو ، اجنحة دجاج وزن ٢ كيلو، فراخ فليه وزن ٩٠٠ جرام، سجق وزن ٦.٥ كيلو ، اوراك رومى وزن ١.٥ كيلو ، كفتة وزن 630 جرام، رؤوس دجاج وزن ٢ كيلو وجميع الاصناف غير صالحة ومتعفنة وتم التحفظ عليها ف مديرية الطب البيطرى.



واضاف ناجى ان الحملات مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لافتا ان هناك محاضر فورية للمخالفين بالاضافة الى اعدام جميع الكميات المضبوطة فى الحال .

