ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جلسة بين أيمن عبد العزيز وأيمن حفني

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:32 م
ايمن حفني
ايمن حفني
منتصر الرفاعي - ملك موسي
عقد أيمن عبد العزيز، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة قصيرة مع أيمن حفني لاعب وسط الفريق قبل بداية المران اليوم.

و أكد عبد العزيز ، خلال جلسته مع اللاعب أن مشاركته في الفترة المقبلة ستكون قوية.

وأكد له أن ميتشو المدير الفني للفريق، يتابع كل اللاعبين جيدا في التدريبات ويعلم مدى جاهزية ومستوى كل منهم في المران وأن عليه الاستمرار في الظهور بشكل قوي كما كان يحدث في الفترة الماضية.

ويواصل الزمالك استعداداته اليومية على ملعب النادي، لمواجهة ديكاداها الصومالي في اياب دور ال 64 لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدريبات حراس الزمالك .. موعد المباراة مع بطل الصومال بدوري أبطال إفريقيا

جلسة خاصة بين طارق يحيى وأيمن حفني في مران الزمالك

تدريبات إضافية لثنائي الزمالك قبل مواجهة بطل الصومال

اخبار الرياضة.. الزمالك يفوز بسباعية.. مفاجآت فى قائمة الاهلى.. وبرشلونة يخسر فى الافتتاح

طارق يحيي يكشف سبب فوز الزمالك بسباعية أمام ديكاداها بدوري الأبطال

ظهور مدرب الزمالك الجديد وإقالة لاسارتي وعرض خيالي لـ محمد صلاح في الكورة مع ملك 18/8

ترشيحاتنا

لاعب مغربي جديد على ردار الدوري المصري

رسميا.. إقالة آلان جيريس من تدريب منتخب تونس

شاهد .. أحدث ظهور للمطربة لـ شيماء سعيد بعد الاعتزال وارتداء الحجاب

بعد إعلان تتويجه رسميا .. الوداد يفتح ملف الترجي التونسي من جديد

فيديوجراف | تفاصيل رشوة احمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام

فيديوجراف| عودة بي اوت كيو - BeoutQ التردد الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور

الداخلية : إحباط ترويج 100 كيلو لـ مخدر الايس بقيمة 200 مليون جنيه.. صور

3 توصيات في اجتماع أندية الجمعية العمومية بـ نادي الإعلاميين .. صور