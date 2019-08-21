جلسة بين أيمن عبد العزيز وأيمن حفني

عقد أيمن عبد العزيز، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة قصيرة مع أيمن حفني لاعب وسط الفريق قبل بداية المران اليوم.



و أكد عبد العزيز ، خلال جلسته مع اللاعب أن مشاركته في الفترة المقبلة ستكون قوية.



وأكد له أن ميتشو المدير الفني للفريق، يتابع كل اللاعبين جيدا في التدريبات ويعلم مدى جاهزية ومستوى كل منهم في المران وأن عليه الاستمرار في الظهور بشكل قوي كما كان يحدث في الفترة الماضية.



ويواصل الزمالك استعداداته اليومية على ملعب النادي، لمواجهة ديكاداها الصومالي في اياب دور ال 64 لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.