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محافظة القاهرة تحذر: حملات مفاجئة لضبط المخالفات ... فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:39 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال اللواء ابراهيم عوض المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، إن محافظ القاهرة قرر ايقاف مدير نظافة قطاع شرق القاهرة بعد جولته المفاجئة بحى المطرية .

وأضاف عوض فى مداخلة هاتفية لبرنامج " 90 دقيقة " أن زيارات المحافظ تتم بصورة مفاجئة حتى يشاهد ما يحدث بعينيه .

وتابع المتحدث الرسمي بإسم محافظة القاهرة، انه يوميا يتم رفع من 15 الى 18 الف طن من القمامة ومن الوارد ان يقوم اشخاص بعد جمع القمامة بالقائها مرة اخرى مما يؤدى الى ان تتراكم مرة اخرى .

وتابع ان منظومة الجمع السكنى ستنهى هذة الازمة إذا انتظمت بشكل مستمر .

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