اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر: حالة الفيضان لـ نهر النيل تظهر نهاية سبتمبر

عقد وزير الموارد المائية والري اجتماعا بلجنة تنظيم إيراد النهر بحضور جميع الجهات التنفيذية للوزارة لبحث استعدادات الوزارة لموسم السيول وموسم الفيضان.





وكشف تقرير لـ اللجنة الدائمة لتنظيم "إيراد النهر" أن السد العالي مستعد لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2019 - 2020 التي تبدأ في أغسطس من كل عام حيث تبدأ مناسيب المياه في الارتفاع مع وصول مياه الفيضان من الهضبة الاستوائية وهضبة الحبشة، مرورا بالخرطوم قبل وصولها لبحيرة ناصر بأسوان وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لمنشآت السد العالي، ومفيضات الطوارئ والبوابات كإجراءات روتينية تأخذ في الاعتبار كل السيناريوهات المتوقعة.





وأشارت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط إلى أن مركز التنبؤ بالفيضان وباقي أجهزة الوزارة تتابع خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس وأفادت أن حالة الأمطار حتى تاريخه على حوض النيل الأزرق لا تزال حول المعدل وجارى المتابعة اليومية لحالة الأمطار لتقييم حالة الفيضان.





وأضاف الدكتور أحمد بهاء النيل رئيس قطاع مياه النيل أن الأمطار التى تسقط على شمال السودان ليست مؤشرا عن إيراد النهر وأن الوارد حتى الآن من المياه أقل عن نظيره عن نفس الفترة العام الماضى وأن حالة المطر حتى الآن حول المتوسط وإن كان من المبكر الحكم على حجم الفيضان ومن الأفضل الانتظار حتى نهاية سبتمبر لتتضح الرؤية بشكل أشمل.