مازن رضا: لم أكن أتوقع هذا الاستقبال.. وسنتوج بكأس العالم 2021

أكد مازن رضا، لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين ونادي الزمالك انه لم يتوقع هذا الاستقبال والاحتفاء باللاعبين ، بعد الفوز بكأس العالم لكرة اليد ، وذلك خلال الندوة التي نظمها صدى البلد لتكريم الأبطال المتوجين بالبطولة.



وقال رضا:"أتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، وكل المسئولين والجماهير ، كما أتوجه بالشكر لموقع صدى البلد على هذا التكريم ، لم أكن أتوقع هذا الاحتفاء باللاعبين في المطار ، إنها فقط بداية ، وإن شاء الله سنحقق بطولة كأس العالم 2021 على أرضنا."



وأضاف رضا:"كل فرد من اللاعبين يحلم باللعب ضمن صفوف المنتخب الأول ، وهذا الأمر يعطينا حافز ودافع لأن نبذل قصارى جهدنا حتى نصل لهذا المنتخب."



واستقبلت الجماهير ، منتخب مصر لكرة اليد للناشئين فجر الثلاثاء في مطار القاهرة ، بعد عودتهم من مقدونيا وتتويجهم ببطولة كأس العالم للناشئين.