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رياضة

مازن رضا: لم أكن أتوقع هذا الاستقبال.. وسنتوج بكأس العالم 2021

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:38 م
مازن رضا لاعب لمنتخب
مازن رضا لاعب لمنتخب مصر لكرة اليد للناشئين
إسماعيل محمود عدسة احمد رمضان _ اشرف العمدة
أكد مازن رضا، لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين ونادي الزمالك انه لم يتوقع هذا الاستقبال والاحتفاء باللاعبين ، بعد الفوز بكأس العالم لكرة اليد ، وذلك خلال الندوة التي نظمها صدى البلد لتكريم الأبطال المتوجين بالبطولة.

وقال رضا:"أتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، وكل المسئولين والجماهير ، كما أتوجه بالشكر لموقع صدى البلد على هذا التكريم ، لم أكن أتوقع هذا الاحتفاء باللاعبين في المطار ، إنها فقط بداية ، وإن شاء الله سنحقق بطولة كأس العالم 2021 على أرضنا."

وأضاف رضا:"كل فرد من اللاعبين يحلم باللعب ضمن صفوف المنتخب الأول ، وهذا الأمر يعطينا حافز ودافع لأن نبذل قصارى جهدنا حتى نصل لهذا المنتخب."

واستقبلت الجماهير ، منتخب مصر لكرة اليد للناشئين فجر الثلاثاء في مطار القاهرة ، بعد عودتهم من مقدونيا وتتويجهم ببطولة كأس العالم للناشئين.

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