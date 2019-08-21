اخبار الاهلي اليوم الأربعاء21-8-2019.. منفذ لبيع تذاكر مباراة الأهلي واطلع بره.. والاستقرار على المدرب الجديد

أكد أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لتحديات الموسم الجديد من خلال خطة الإعداد التي انطلقت قبل خمسة أسابيع، وتم التركيز خلالها على الجانب البدني.استقرت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي علي استمرار سيد عبدالحفيظ في منصبه كمدير للكرة في التشكيل الجديد للجهاز الفني.لا صوت يعلو داخل الحديث عن مدرب الأهلي الجديد، داخل أروقة النادي الأهلي، بعد رحيل المدرب السابق مارتن لاسارتي عن جدران القلعة الحمراء، فمن سيكون مدرب الأهلي الجديد؟عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع محمود وحيد، لاعب الفريق، في بداية مران الفريق مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.كشفت مصادر خاصة أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي استقرت بشكل نهائي على حصر القائمة المرشحة للمدربين الجدد إلى 3 فقط.أنهت الإدارة التنفيذية بالأهلي كل إجراءات الحصول على تراخيص فرع التجمع الخامس تمهيدًا لبدء العمل الإنشائي فيه.قام رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، باستقبال لاعبي فريق الإسكواش بالنادي بعد النتائج المميزة التي حققوها في بطولة هونج كونج الدولية ، والتي أقيمت خلال الفترة الماضية .أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أنه تم فتح منفذ لبيع تذاكر مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان باستاد الإسكندرية بداية من اليوم الأربعاء على أن تستمر عملية البيع حتى غدا الخميس، وذلك تيسيرًا على جماهير الأهلي التى لم تتمكن من الحجز على النظام الإلكترونى.