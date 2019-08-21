الحرية المصرى: نعقد سلسلة منتديات لتأهيل الشباب للانتخابات المحلية

رحب المحاسب أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري، بالحضور في كلمته الافتتاحية بالمنتدى التنظيمي الأول لتدريب القيادات، مؤكدًا أنها تحمل كوادر لها باع طويل وخبرات كبيرة في العمل السياسي.



وأكد مهنى، خلال كلمته أن الحزب سوف يقدم دورات تدريبية بجميع المحافظات وأن هذا المنتدى هو الأول وليس الأخير ولكنه بمثابة منتدى افتتاحي لسلسلة من المنتديات التي تهدف لتأهيل الشباب لخوض الانتخابات المحلية.



وطالب الأمين العام للحزب، جميع الشباب أن يتطلع للمستقبل ويحاول أن يستفيد من الخبرات السابقة و يستمع جيدا إلى ما سوف يقدمه الأساتذة السياسيون اليوم.



وتابع مهنى أن الحزب يسعى جاهدًا لتقديم نموذج مختلف للشباب السياسي في مصر، حتى نستطيع أن نقدم قيادة قادرة على تحمل المسئولية وبناء الوطن لهم ولأبنائهم، مؤكدًا أن الخبرات وسواعد الشباب هم أساس أي دولة متقدمة.

