أخبار الزمالك اليوم الاربعاء 21-8-2019.. الابيص يشكو كهربا إلى فيفا ويطالب بتعويض عن إصابة جنش

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة في نادي الزمالك ، وجاءت كالتالي:عقد ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك جلسة سريعة مع الثنائي أيمن عبد العزيز واحمد عبد الرؤوف للاتفاق على برنامج العمل في الفترة المقبلة ومعرفة الحالة التي وصل إليها اللاعبون في الفترة الماضية.أدى طارق حامد ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية تحت إشراف عمرو المطراوي قبل انطلاق التدريبات بنصف ساعة.علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن نادى الزمالك بصدد تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" ضد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب نادى أفيس البرتغالي.قدّم نادي الزمالك طلبا لاتحاد كرة القدم الدولي "فيفا" مذكرة يطالب فيها بتعويض عن إصابة حارس مرمى الفريق محمود جنش، خلال مشاركته مع منتخب مصر في كاس الامم الافريقية 2019.