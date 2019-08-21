محمد سمير لاعب منتخب اليد للناشئين: كلنا واحد.. ومفيش حاجة اسمها أهلي وزمالك

أكد محمد سمير لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين ونادي الزمالك أن الجميع سواء في المنتخب ، وأنه لا يوجد خلافات بين اللاعبين بسبب انتماءاتهم ، وذلك خلال الندوة التي نظمها موقع صدى البلد لتكريم الأبطال المتوجين بكأس العالم .



وقال سمير :"الفوز بكأس العالم بداية رائعة لمستقبلي ، ولن تكون النهاية في مسيرتي ، وبالنسبة للمنافسة بيني وبين اللاعبين ، مفيش حاجة اسمها أهلي وزمالك في المنتخب."



وتوج منتخب مصر لكرة اليد للناشئين ببطولة كأس العالم بمقدونيا ، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة بعد الفوز على منتخب ألمانيا في النهائي.