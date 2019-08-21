ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد سمير لاعب منتخب اليد للناشئين: كلنا واحد.. ومفيش حاجة اسمها أهلي وزمالك

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:25 م
محمد سمير لاعب منتخب
محمد سمير لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين
إسماعيل محمود عدسة احمد رمضان _ اشرف العمدة
أكد محمد سمير لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين ونادي الزمالك أن الجميع سواء في المنتخب ، وأنه لا يوجد خلافات بين اللاعبين بسبب انتماءاتهم ، وذلك خلال الندوة التي نظمها موقع صدى البلد لتكريم الأبطال المتوجين بكأس العالم .

وقال سمير :"الفوز بكأس العالم بداية رائعة لمستقبلي ، ولن تكون النهاية في مسيرتي ، وبالنسبة للمنافسة بيني وبين اللاعبين ، مفيش حاجة اسمها أهلي وزمالك في المنتخب."

وتوج منتخب مصر لكرة اليد للناشئين ببطولة كأس العالم بمقدونيا ، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة بعد الفوز على منتخب ألمانيا في النهائي.

ترشيحاتنا

سحبتها خلال البطولة .. مدير منتخب مصر لكرة اليد للناشئين يتحدث عن موبايلات اللاعيبه

ليه أرخص نفسي.. فنانة كويتية تكشف سبب رفضها العمل مع محمد هنيدي

بعد موافقة FIFA.. عمومية اتحاد الكرة ترفض اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية.. صور

أمريكا تطالب تركيا بالتوقف فورا عن أي أنشطة غير قانونية في مياه شرق المتوسط

التموين تعلن موعد انتهاء استبعاد غير المستحقين من البطاقات.. فيديو

حسن حسني يتصدر تويتر بعد نحت تمثال له

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور

الداخلية : إحباط ترويج 100 كيلو لـ مخدر الايس بقيمة 200 مليون جنيه.. صور

3 توصيات في اجتماع أندية الجمعية العمومية بـ نادي الإعلاميين .. صور