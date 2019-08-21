جاهز لتلبية النداء.. أيمن طاهر يوجه الشكر لمسئولي الزمالك

وجه أيمن طاهر، مدرب حراس المرمي، شكره لمسئولي الزمالك على وجوده طوال الفترة الماضية، مع الفريق الأول لكرة القدم، والثقة الكبيرة من جانبهم في قدراته وإمكانياته.



وأكد أيمن طاهر، بأن العمل داخل جدران القلعة البيضاء، تحت أي ظرف وأى مسمى لا ينقص من تاريخه على الإطلاق ، مؤكدا أن تاريخ أى مدرب أو لاعب تمت كتابته من خلال الزمالك، ولولا اسم الزمالك الكبير لما جاء اسمنا في تاريخه، ومن المستحيل أن أنسي فضل فانلة الزمالك علي.



وأشار طاهر، إلى أنه لن يتردد في تلبية نداء الزمالك في أى لحظة، كما حدث في السابق هذه ليست أول مرة يطلبني الزمالك وأرحل لخوض تجربة جديدة لكن بيتي حين يناديني ألبي النداء.



وأضاف طاهر، رحلت عن الزمالك وتركت توليفة قوية لحراسة مرمى الأبيض للحاضر والمستقبل، مشيرا إلى أن انضمام محمد عواد ومحمد أبو جبل يضيف قوة لحماية مرمى الفريق، بجانب هاني على محمد صبحي، وأعد الجميع أن يكون صبحي سيكون حارس مصر الأول للزمالك والمنتخب في المستقبل القريب ، فضلا عن وجود محمود عبد الرحيم جنش.



واختتم طاهر، تصريحاته قائلا ، لم أشغل بالي يوما بالهجوم علي من البعض ، كل ما يشغلني هو الزمالك وخدمته فقط وأتمنى التوفيق للجهاز الفني الجديد.