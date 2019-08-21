ضمن منصة فرسان الإرادة.. تكريم مريم وجيه أول طالبة من متلازمة داون

قال المهندس أحمد إبراهيم رئيس اتحاد رواد الأعمال العرب إن الاتحاد سيكرم الطالبة مريم وجيه فؤاد ضمن منصة فرسان الإرادة، باعتبارها أول طالبة من متلازمة داون تلتحق بكلية الفنون الجميلة قسم الدراسات الحـرة بمنحة مقدمة من وكيل الكلية، وبطلة العرب في السباحة لعام 2014.



وحصلت "مريم"، على 50 ميدالية اتحاد وأولمبياد وشباب ورياضة، وعضو قائد في مشروع 1000 قائد أفريقي ولقبت بأيقونة 1000 قائد إفريقي من قبل الحملة الرسمية بنفكر لبكرة.



أكد "إبراهيم"، فى بيان اليوم، أن لها أعمال كثيرة من لوحات فنية معلقة بوزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة والسفارة الأمريكية بالقاهرة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة، وعلى مستوى المسـابقات الدولية والمحلية فازت في موهبة الفنون التشكيلية على مستوى ٣٦ دولة عربية وأفريقية وأجنبية ومنها الملتقى الدولي للفنون على مدار ثلاث سنوات متتالية.



وأشار رئيس اتحاد رواد الأعمال العرب التنمية أن الطالبة حصلت على المركز الرابع في مسابقة تابعة لمشيخة الأزهر الشـريف وهي مسابقة فريدة من نوعها لكونها أول قبطية تتقدم بمسابقة تتبع مشيخة الأزهر الشريف كما تم تكريمهـا من قبل وزير الشباب والرياضة والسياحة والتضامن والبيئة على أعمالها وانجازتها.وتأتي فعاليات منصة فرسـان الإرادة ضمن الفعاليات الرسمية لمنتدى القاهرة الدولي لاستراتيجيات الاستثمار CIF المصاحب لفعاليات، الموسم الثالث لموسوعة رواد الأعمال والتنمية العرب.