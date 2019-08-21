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سؤال محرج من مني الشاذلي لـ منتخب مصر لكرة اليد للناشئين على الهواء

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:02 م
مني الشاذلي
مني الشاذلي
خالد محيي الدين
وجهت الإعلامية منى الشاذلي سؤالا محرج المدربي ولاعبي منتخب كرة اليد المصري علي الهواء حول أسماء الشهرة والألقاب الخاصة بهم داخل الفريق، كان ذلك خلال تقديمها برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع علي قناة "سي بي سي".

وأشار مجدي أبو المجد، المدير الفني للمنتخب، إنهم يتجهون لإطلاق الألقاب على بعض عناصر الفريق، من خلال نشاطهم وقدراتهم داخل الملعب وحتي داخل حياتهم الشخصية، حيث يطلقون علي بعضهم ألقاب مثل "البطة، الأخطبوط" و"السندان" لما ينم عنه قوة وصلابة.

وأضاف المدير الفني لمنتخب كرة اليد للناشئين، أنهم يطلقون لقب "الألماني" علي أحد أعضاء الفريق، نظرا لوجود شبه كبير بين ذلك اللاعب و الطفل الذي شارك محمد رمضان في بطولة فيلم "الألماني".

وأوضح المدير الفني لمنتخب كرة اليد للناشئين، أن الألقاب لم تقتصر فقط على اللاعبين، ولكنها شملت المدربين والجهاز الفني، حيث يطلقون لقب "أبو الزيك" علي "حسين زكي" المدير العام للمنتخب.

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