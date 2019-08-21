عبدالله حمدوك: أنا رئيس وزراء لكل السودانيين وهدفنا العبور إلى بر الأمان.. فيديو

قال عبدالله حمدوك رئيس حكومة السودان، إن الوضع الديمقراطي لا يتفق فيه الجميع على أمر واحد وهذا التحدي الذي نواجهه في المرحلة القادمة.



وأضاف عبد الله حمدوك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الخاص به، أن الاختبار الحقيقي لقدراتنا هو كيفية العبور بالسودان إلى بر الأمان.



وتابع عبد الله حمدوك:" جئت في هذا المنصب وأنا رئيس وزراء لكل السودان وعلينا ان ننظر الى المشترك بيننا للتوصل إلى حل مشترك لصالح السودان".



وأكمل عبد الله حمدوك:" هناك مناخ ملائم للعبور بالسودان إلى بر الأمان، ولو توفرت الإرادة فنحن قادرين على تحقيق ذلك".

