إبراهيم السيد لاعب منتخب ناشئي اليد: كأس العالم 2021 حلم الجميع.. فيديوفيديو

أكد إبراهيم السيد لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين ونادي الزمالك، أن التتويج ببطولة كأس العالم للكبار 2021 حلم لجميع اللاعبين، وذلك خلال الندوة التي نظمها موقع صدى البلد لتكريم أبطال كأس العالم بمقدونيا.



وقال السيد:"بدأنا البطولة بمواجهة بطل أوروبا وانتصرنا عليه، ثم خسرنا أمام منتخب فرنسا، لم نتوقف عند هذه الخسارة ، بل كانت الدافع لنا، وجعلتنا نعيد حسابتنا، وأخبرنا كابتن مجدي أنها بداية للفوز بالبطولة."



وأضاف:"المسئولية كبرت علينا بعد هذا التتويج ، نحن نريد الفوز ببطولة كأس العالم للشباب، والمشاركة مع المنتخب الأول في كأس العالم للكبار والفوز به وهو حلم لنا جميعا."



وتوج منتخب مصر لكرة اليد للناشئين ببطولة كأس العالم ، للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة بعد الفوز على المنتخب الألماني في النهائي بنتيجة 32-28.